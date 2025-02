Une victoire au bout du suspense: Bruges surprend l'Atalanta au terme d'un superbe match de Ligue des Champions

Dans les derniers instants, Hien était sanctionné pour une main dans le visage de Nilsson en pleine surface. Sans se faire prier, le joueur brugeois offrait la victoire aux siens de toute justesse. Tout reste à jouer avant le retour prévu mardi prochain, mais les Brugeois ont un léger avantage à conserver !



90'+5 C'EST FINI ! C'est terminé à Bruges ! L'Atalanta s'est fait surprendre dans les derniers instants: Bruges ira en Italie avec un léger avantage !

90'+1 PENALTY ! Penalty pour le Club de Bruges ! On signale une faute de Hien, qui met une main dans le visage de Nilsson dans la surface. Cela semblait un rien léger, mais Nilsson ne se fait pas prier et fait 2-1 sur le gong ! C'MON #DEUREDUWN #BLUVNGOAN #CLUATA #UCL — dewayv (@dewaeyv) February 12, 2025

83' DE KETELAERE ! Quelle occasion pour Charles De Ketelaere ! Le Diable Rouge frappe plein axe mais se heurte à Mignolet !

74' Cela se calme Légère accalmie dans ce match. Mais les deux équipes ont encore de belles cartes à jouer.

65' OCCASION EN OR ! Simon Mignolet vient de sauver Bruges ! C'est Zappacosta qui se retrouve seul au petit rectangle et qui place sa tête sur Mignolet ! Quelle occasion ! Derrière, les Italiens trouvent un espace côté gauche mais l'envoi puissant est à côté. Tzolis, tu vas réussir un truc ou pas ce soir ?? C'est pas possible ça. #CLUATA — Bo (@beausejour25) February 12, 2025

62' L'Atalanta n'est pas là On ne voit de nouveau plus les Italiens. Pour le moment, le match s'équilibre mais reste dominé par les Brugeois. Premierc changements de la rencontre à l'Atalanta, avec les sorties de Pasalic et Bellanova. Cuadrado et Samardzic montent au jeu.

54' QUELLE OCCASION ! Talbi est intenable sur la droite ! Il déborde tout le monde, centre vers le point de penalty où Tzolis et Jutgla se gênent ! Derrière, De Cuyper envoie une volée géniale qui frôle le poteau. Quelle reprise des Brugeois ! C'est toujours la même chose :

->20 occasions pour Bruges : 1but.



->1 occasion pour l'adversaire: 1but... À croire que le scénario est écrit à l'avance... #CLUATA — Chris Boeren (@chrisperpet) February 12, 2025

49' Première occasion De Cuyper contrôle parfaitement le cuir et sert Tzolis dans l'axe. Il décale vers Talbi qui tente sa chance à l'entrée de la surface, mais ce n'est pas cadré.

45' On se relance La seconde période vient de débuter.

45'+1 C'est la pause Fin de la première période ! Dominateur, Bruges est finalement repris sur le fil et tout le monde retourne se reposer quelques minutes. ⚽️ MARIOOOOOO



SuperMario vola in alto e la pareggia!



Pašalić ties the game with a great header!#UCL #BruggeAtalanta 1-1 | 41’ #GoAtalantaGo pic.twitter.com/E1GZyTKe5A — Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) February 12, 2025

41' BUT ! Aïe ! Bruges est repris ! Les défenseurs brugeois sont un peu trop tendres sur une touche et Zappacosta donne un bon centre sur Pasalic, qui croise sa tête et trompe Mignolet. C'est 1-1 !

40' Retegui ! Première grosse occasion pour Retegui. L'attaquant italien est sevi plein axe, s'en sort face à Jasahari mais il place le ballon à droite du poteau. C'était intéressant !

37' Bruges est partout Les Brugeois sont vraiment bien en place. Défensivement, offensivement, le ballon circule bien et les erreurs sont rares. C'est une grosse performance.

30' DE CUYPER ! Quelle belle occasion pour Bruges ! Maxim De Cuyper est idéalement servi par Tzolis sur la gauche de la surface. Il traîne un peu et frappe finalement dans le filet latéral extérieur, c'est une belle de break ! l Chemsdine Talbi (19) vient de délivrer sa PREMIÈRE passe décisive en LDC #CLUATA pic.twitter.com/RRPFZM7WUc — Ma Pro League (@MaProLeague) February 12, 2025

27' POSCH ! L'Atalanta commence enfin à se montrer dangereux. Posch récupère le cuir plein axe et envoie une frappe puissante dans les mains de Mignolet.

25' Zappacosta essaye Zappacosta tente une reprise de volée sur la gauche, à l'extérieur de la surface. Cela ne donne rien, mais il s'agit de la seule opportunité des Italiens jusqu'ici.

21' Nouveau danger Hans Vanaken hérite du cuir au point de penalty, mais son envoi est contré. L'Atalanta suffoque depuis le début de la rencontre ! What a strike! Feraaaaaan! #CLUATA #UCL | 1-0 |⏱️ 15’ pic.twitter.com/EfztxQ0jDR — Club Brugge KV (@ClubBrugge) February 12, 2025

15' LE BUUUUUUUUUT ! Voilà l'ouverture du score pour Bruges ! On la sentait venir au vu de leur domination actuelle. Talbi récupère parfaitement le ballon et trouve Jutgla, quasiment au point de penalty. Il contrôle et envoie une demi-volée puissante qui trompe Rui Patricio. C'est 1-0 !

14' Bruges domine ! Les Blauw & Zwart sont vraiment bien dans leur match. Talbi donne un ballon génial à Tzolis en profondeur. Il réussit un crochet puis se heurte à la défense. C'est la deuxième fois qu'il gaspille une belle opportunité.

7' Tzolis gaspille Tzolis est au coeur d'un contre à trois pour les Brugeois. Il a deux options, une de chaque côté, avec Talbi et Jutgla, mais il frappe plein axe et trouve le gardien sur sa route. Première belle occasion pour les locaux, qui ont enchaîné avec une deuxième belle combinaison, mais le ballon remis au petit rectangle n'a pas pu être repris. Charles #cluata #UCL pic.twitter.com/RukdY18O68 — Stefanie Staelens (@Stefanie__S) February 12, 2025

3' Les Italiens prennent la main Ce sont les joueurs de l'Atalanta qui mettent le pied sur le ballon en ce début de match. Sans danger jusqu'ici.

0' Allez, on y va ! C'est parti pour ce barrage aller de la Ligue des Champions ! Bon match à tous. 15 minutes left. #CLUATA #UCL pic.twitter.com/Gtwgbwd2p1 — Club Brugge KV (@ClubBrugge) February 12, 2025

18h25 Les dernières infos Pour préfacer cette rencontre, nous avons posé trois questions à notre commentateur, Emiliano Bonfigli, pour évoquer les clés de la rencontre. Le tout est à découvrir juste ici ! À lire aussi Un football magnifique, des joueurs survoltés, le fils prodige revient: ce qu'il faut savoir avant Bruges-Atalanta

18h10 L'Atalanta, ça vaut quoi ? L'Atalanta fait partie, ces dernières années, des équipes de pointe en Italie. Mais que vaut ce noyau ? Réponse avec Timothy Castagne, interrogé par Emiliano Bonfigli.

17h55 Qui a fait quoi ? L'Atalanta est barragiste, mais le club italien a longtemps cru disputer les 1/8e de finale. Ils n'ont terminé qu'à un point du top 8 et ont clôturé la phase de ligue avec 15 points, à la neuvième place. Bruges a arraché la 24ème place avec 11 unités au compteur.

17h45 La compo de l'Atalanta Et du côté de l'Atalanta aussi, on lâche les chevaux. Retegui et De Ketelaere, redoutables sur la ligne offensive, vont débuter ce soir. Gasperini garde sa défense à trois habituelle, avec Djimsiti, Hien et Posch. In campo così per #BruggeAtalanta



Our Starting XI to face Club Brugge #UCL #GoAtalantaGo pic.twitter.com/HoGnTYkNXG — Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) February 12, 2025

17h45 La compo de Bruges La composition de Bruges est disponible. On notera la titularisation de Seys sur la droite de la défense, mais le onze ne comprend aucune surprise. Vanaken, Talbi, Jashari, Jutgla: tous sont là, au coup d'envoi. For the badge, for the fans. #CLUATA #UCL #PlayForUnforgettable — Club Brugge KV (@ClubBrugge) February 12, 2025