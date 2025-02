"L'un des nôtres": les fans brugeois se lâchent et rendent un hommage génial à Charles De Ketelaere

Le petit prince de Bruges, Charles de Ketelaere, faisait son retour ce soir dans le stade où il a joué de nombreuses fois, mais cette fois-ci avec l'Atalanta Bergame, son club actuel. Ce dernier a fait toutes ses classes au sein du FC Bruges. Du centre de formation à l'équipe première, c'était un joueur clé de l'équipe en Pro League.

Durant l'été 2022, le Belge quitte la Belgique pour rejoindre la Serie A et le club de l'AC Milan contre un montant de 37.5 millions d'euros. CDK n'est pas parvenu à faire son trou au sein des rossoneris et un an plus tard, il a été prêté à l'Atalanta Bergame. C'est là que l'ancien brugeois a pu enchaîner les bons matchs et devenir au fur et à mesure un titulaire important. Le club lombard a même décidé de l'acheter contre 22.7 millions d'euros.