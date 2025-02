Vers une révolution en Ligue des Champions ? L'UEFA envisagerait de jouer des matchs aux États-Unis

Relevent Sports appartient au milliardaire Stephen Ross, propriétaire des Miami Dolphins et fervent défenseur de l’idée d’accueillir des rencontres européennes sur le sol américain.

Selon RMC, l’instance européenne a entamé des négociations exclusives avec Relevent Sports, entreprise basée à New York, pour gérer ces droits sur la période 2027-2033. Une décision qui laisse entrevoir une ouverture vers le marché américain et, potentiellement, l’organisation de matchs européens outre-Atlantique.

Une page se tourne

Chez Team Marketing, la pilule a du mal à passer. Dans un communiqué, l’agence suisse exprime sa déception de se voir retirer cette mission de l'UEFA. "Bien sûr, nous sommes déçus, mais nous restons incroyablement fiers du travail accompli aux côtés de l’UEFA. Ensemble, nous avons bâti un programme commercial de classe mondiale, générant plus de 50 milliards d’euros pour le football interclubs européen. Même dans les conditions de marché les plus difficiles, nous avons stimulé la croissance et dépassé systématiquement le marché", ont écrit les Suisses.

Une séparation qui met également en péril plus de 170 emplois au sein de Team Marketing. Avec cette transition, l’UEFA envoie un message clair : l’internationalisation du football européen s’accélère. Si un accord est trouvé, il ne serait pas surprenant de voir, dans les années à venir, des affiches de la Ligue des champions se jouer bien loin du Vieux Continent.

Reste à savoir comment cette évolution sera accueillie par les clubs, les joueurs et surtout… les supporters.