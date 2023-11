Ligue Europa: balle de qualification pour les clubs français

Les quatre clubs français engagés en Ligue Europa et Ligue Europa Conférence, l'Olympique de Marseille, Toulouse, Rennes (C3) et Lille (C4), peuvent se qualifier dès la cinquième journée, jeudi, et rapporter des points au coefficient UEFA de la Ligue 1.

L'Olympique de Marseille se donnerait de l'air dans sa saison domestique difficile s'il bat l'Ajax Amsterdam au Stade Vélodrome. Incapable de gagner en championnat depuis quatre matches, l'OM serait alors sûr de terminer à une des deux premières places de son groupe. Un nul pourrait suffire si l'AEK Athènes ne bat pas Brighton dans l'autre match.