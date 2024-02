Ligue Europa: pour l'OM, l'Europe par défaut

Liverpool, AC Milan, Bayer Leverkusen, Atalanta Bergame, Brighton, AS Rome... Avec une telle liste de candidats encore en lice, l'OM actuel, 8e de L1 et qui n'a battu que Thionville (N3) depuis deux mois, peut-il vraiment espérer quelque chose en Ligue Europa ?

Eliminé en Coupe de France et de plus en plus distancé en Ligue 1, l'OM sera jeudi à Hambourg pour une respiration européenne en barrage aller de Ligue Europa face au Shakhtar Donetsk, avec comme objectif principal de retrouver la victoire et un peu de confiance.

Peut-être pas, mais l'essentiel ne sera pas là jeudi pour Gennaro Gattuso et sa bande, un peu plus déprimée encore depuis vendredi et un nouveau match nul contre Metz (1-1) et qui a désespérément besoin d'une victoire.

"L'autre jour, j'ai parlé de mini-crise. Mais je crois que c'est seulement une crise de résultats. Ca n'est pas une crise de jeu, ou de vestiaire. On n'est pas tous morts. On doit juste avoir plus de confiance, plus d'orgueil, plus d'enthousiasme. Donner un peu plus", a expliqué le technicien italien mercredi à Hambourg. "On doit serrer les dents. En ce moment c'est comme ça", a-t-il ajouté.

A Hambourg, loin d'un Vélodrome qui commence à grogner très fort, les Marseillais s'accrocheront donc à un état d'esprit supposément retrouvé la semaine dernière face à Metz et chercheront un peu de réconfort dans une compétition où ils ont vécu les quelques rares bonnes soirées de leur saison.