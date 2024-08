Lille qualifié malgré une difficile soirée face au Slavia Prague

Après avoir dominé le Slavia Prague 2-0 lors du match aller des barrages de la Ligue des Champions, Lille a franchi la dernière marche menant à la phase de ligue bien qu'étant battu 2-1 à Prague. Chez les Dogues, Thomas Meunier était titulaire tandis que Ngalayel Mukau, 19 ans, est monté au jeu (85e) et Vincent Burlet, 18 ans, est resté sur le banc.

Les autres qualifiés sont: le Dynamo Zagreb, le Slovan Bratislava et l'Etoile Rouge, qui s'ajoutent aux qualifiés de mardi, les Young Boys, le Sparta Prague et Salzbourg (depuis mardi). Le tirage au sort de la nouvelle formule de la compétition aura lieu jeudi (18h).

Tombeur de l'Union Saint-Gilloise, le Slavia a directement mené au score grâce à une reprise à l'entrée de la surface de Christos Zafeiris (5e, 1-0). La soirée s'annonçait difficile pour des Nordistes heureux de voir Meunier repousser le ballon aux six mètres alors que le but était grand ouvert (17e) mais aussi une reprise décroisée manquée de Tomas Chory sur une passe en retrait de Lukas Provod alors que le but était à nouveau grand ouvert (23e). Enfin, une frappe enroulée de Zafeiris a rebondi sur la transversale (40e).