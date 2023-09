L'Inter battue et rejointe par Milan en tête, Naples et Osimhen gagnent après la polémique

L'Inter avait pourtant ouvert le score par Denzel Dumfries (45e+1), mais Sassuolo a renversé la situation en seconde période grâce à Nedim Bajrami (54e) et Domenico Berardi (63e). Après cinq victoires consécutives, l'Inter concède sa première défaite. Les finalistes de la dernière Ligue des Champions voient revenir à leur hauteur, avec 15 points, l'AC Milan. Les 'Rossoneri' se sont imposés 1-3 à Cagliari en début de soirée. Noah Okafor (40e), Fikayo Tomori (60e) et Ruben Loftus-Cheek (60e) ont offert la victoire à l'AC après le but d'ouverture de Zito Luvumbo (29e). Sassuolo, qui s'était payé le scalp de la Juventus (3e, 13 points) samedi passé, est huitième avec 9 points.

Naples a dominé l'Udinese 4-1 et s'est donné de l'air au terme d'une journée marquée par l'affaire Victor Osimhen: l'agent du joueur a menacé de poursuivre en justice le club après la publication sur le compte TikTok du champion d'Italie d'une vidéo se moquant de l'attaquant nigérian qui a manqué un pénalty dimanche contre Bologne. Sur le terrain, Osimhen a répondu présent. Après avoir laissé à Piotr Zielinski le penalty du 1-0 (19e), l'ancien attaquant de Charleroi a doublé la mise (39e). Khvicha Kvaratskhelia (74e) et Giovanni Simeone (82e) ont alourdi la marque, alors que Lazar Samardzic (81e) avait réduit l'écart.