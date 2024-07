L'Inter recrute le gardien espagnol Josep Martinez

L'Inter Milan a annoncé mardi soir le recrutement du gardien Josep Martinez. L'Espagnol de 26 ans, qui compte une sélection avec la Roja, arrive en provenance du Genoa et devrait concurrencer le Suisse Yann Sommer, 35 ans et récemment éliminé en quarts de finale de l'Euro avec la Nati.

Passé par les équipes de jeunes du Barça, Martinez a commencé sa carrière professionnelle à Las Palmas et a ensuite été transféré au RB Leipzig en 2020. En Allemagne, le Valencien n'a joué que quatre matchs et a été prêté en 2022/2023 au Genoa, lors d'une saison qui a vu la promotion du club génois de la Serie B vers la Serie A. La saison dernière, il a été définitivement acheté par le Genoa et a grandement participé (36 matchs) à son maintien au sein de l'élite du football italien, les Génois finissant 11e.

"Je suis sûr d'être prêt à faire ce grand pas dans ma carrière", a réagi Martinez sur le site du champion sortant. "Je suis maintenant dans le meilleur club d'Italie et ma volonté est de donner le meilleur de moi-même et d'essayer d'écrire une nouvelle page de l'histoire de l'Inter."