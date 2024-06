L'Italie dévoile sa sélection définitive pour l'Euro

Le gardien de la Lazio Ivan Provedel, le milieu de terrain du Torino Samuele Ricci et l'attaquant de Bologne Riccardo Orsolini sont les trois joueurs qui sautent de la présélection étendue de Spalletti. Celui-ci avait déjà dû acter les forfaits sur blessures de Giorgio Scalvini (Atalanta) et Francesco Acerbi (Inter) et avait ajouté le défenseur de la Juventus Federico Gatti au groupe.

Les anciens piliers de la Nazionale que sont Marco Verratti (Al-Arabi/Qat), Manuel Locatelli (Juventus) et Ciro Immobile (Lazio) n'avaient pas convaincu Spalletti, qui ne les avait pas inclus dans sa présélection de 30 joueurs fin mai.