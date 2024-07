L'UEFA ouvre les candidatures pour l'organisation de l'édition 2029

L'Euro 2025 sera organisé en Suisse et les Red Flames devront tenter de se qualifier via des barrages à la fin de l'année. L'édition 2029 se déroulera aussi à 16 pays. Les pays candidats devront avoir huit stades disponibles: un d'au moins 50.000 places, trois d'au moins 30.000 places et quatre d'au moins 20.000 places. L'UEFA dévoilera le pays-hôte en décembre 2025.

La Belgique avait déposé une candidature commune avec les Pays-Bas et l'Allemagne pour l'organisation de la Coupe du monde féminine 2027 mais la FIFA, la fédération internationale de football, a donné l'organisation au Brésil.