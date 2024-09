Lynen et Deman l'emportent à Mayence, Lukaku signe un récital avec Naples

En Bundesliga, la troisième journée de championnat réservait un duel entre Mayence et le Werder Brême qui a tourné à l'avantage des visiteurs, 1-2. Marvin Ducksch a inscrit le premier but de la rencontre sur penalty (8e, 0-1), avant que Jae-sung Lee n'égalise pour Mayence (27e, 1-1). Brême a joué une bonne partie de la fin de match à dix après l'exclusion de Marco Friedl en tant que dernier homme (60e). Ce qui n'a pas empêché le club de Lynen et Deman de reprendre l'avantage moins de dix minutes plus tard grâce à Derrick Köhn (69e, 1-2). Senne Lynen était titulaire dans les rangs brêmois alors qu'OIivier Deman débutait sur le banc. Lynen est sorti à la 90e. Deman n'est pas monté au jeu.