Lyon battu 0-2 par Monaco: une première depuis 2017

L'Olympique Lyonnais a subi sa deuxième défaite en deux journées de Ligue 1. Il s'est incliné 0-2 à domicile face à l'AS Monaco. Titulaire, Malick Fofana a été remplacé (73e) et Orel Mangala est resté sur le banc. Au classement, les Assémistes (2e) comptent six points comme le PSG (1er).

Les Gones ont dominé le début de la rencontre notamment sur leur flanc gauche avec Said Benrahma et Fofana. Sur une bonne passe de Fofana, Ernest Nuamah est parti seul vers le but, mais il s'est claqué (16e). Après la pause-boissons, l'équipe du Rocher s'est montrée plus incisive et le gardien lyonnais Lucas Perri a eu la main ferme sur une frappe aux trois mètres de Takumi Minamino (30e).

Les Lyonnais ont continué à disparaître de la rencontre et ont été sanctionnés par Eliesse Ben Seghir (65e, 0-1). Toujours plus présent, l'ASM a assuré par Lamine Camara son premier succès à Lyon depuis 2017 (80e, 0-2).