Lyon renverse le Paris Saint-Germain en six minutes en demi-finale aller

Lyon a renversé le Paris Saint-Germain (3-2) en seulement six minutes en demi-finale aller de la Ligue des Champions féminine samedi.

Le PSG a longtemps pensé avoir fait le plus dur en menant 0-2 avec un doublé de Marie-Antoinette Katoto (44e, 48e) mais Lyon n'a eu besoin que de six minutes pour inverser complètement la tendance. Kadidiatou Diani a d'abord réduit le score (80e, 1-2) avant que Melchie Dumoray (85e, 2-2) et Amel Majri (86e, 3-2) n'offrent la victoire à l'OL en 60 secondes.

Lyon, huit fois vainqueur de la C1, prend donc une légère option sur la finale avant le match retour prévu le dimanche 28 avril à 16h00. Dans l'autre demi-finale, Chelsea s'est imposé 0-1 au FC Barcelone samedi. Le match retour aua lieu le samedi 27 avril à 18h30.