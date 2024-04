Malgré encore un an de contrat, Geraerts n'est pas certain de rester le T1 de Schalke

Karel Geraerts, actuel entraîneur de Schalke 04 en 2e division allemande, a encore un an de contrat. Malgré tout, l'ancien T1 de l'Union a refusé jeudi de dire s'il serait toujours à ce poste la saison prochaine.

"Pour le moment, il n'y a de garantie pour personne", a-t-il déclaré. "Oui, j'ai encore un an de contrat. Mais il s'est passé beaucoup de choses cette année. C'est pourquoi nous devons d'abord assurer le maintien et ensuite faire tous une analyse correcte."

Geraerts, 42 ans, serait selon plusieurs médias le candidat N.1 du Club Bruges. On évoque même un accord conclu. Karel Geraerts a joué au Club entre 1998 et janvier 2004, au début de sa carrière professionnelle, puis entre 2007 et 2011. Sa famille vit à Bruges.