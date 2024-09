Malines enfonce encore un peu plus le Cercle

Daam Foulon (31e) et Bas Van den Eynden (86e) ont donné la victoire 2-0 à Malines face au Cercle Bruges, dimanche. Après 8 journées, les Malinois (11 points) sont 10e et le Cercle, qui jouera son match de retard contre La Gantoise jeudi, reste 15e (4 points).

À Malines, Besnik Hasi, qui était privé de Jules Van Cleemput, a renvoyé Jose Marsa et Lion Lauberbach sur le banc. Il les a remplacés par Bas Van den Eynden, Ahmed Touba et Benito Raman. Au Cercle, Miron Muslic a surpris en optant pour une défense à trois avec Emmanuel Kakou, qui n'avait joué qu'avec les espoirs, et en titularisant Ibrahim Diakité.

Le Kavé a pris les devants sans pour autant mettre en péril la défense expérimentale brugeoise. Quant au Cercle, il a tenté de récupérer le ballon et de contrer immédiatement, mais la qualité des passes lui faisait défaut. Pour trouver l'ouverture, Malines a procédé à des changements sur les flancs et sur un centre de Patrick Pflücke, qui a survolé la défense brugeoise, Foulon a surgi au second poteau (31e, 1-0). La joie fut de courte durée pour le buteur sorti sur une civière (36e). Avec un Cercle, qui n'a pas serré les poings, la première mi-temps est restée de qualité modeste même si Warleson s'est interposé devant Kerim Mrabti (43e).