Malines se renforce avec l'ailier norvégien Petter Nosa Dahl

Malines a annoncé mardi le recrutement de l'attaquant norvégien Petter Nosa Dahl. L'ailier gauche évoluait jusqu'ici à Bodo/Glimt, en Norvège, et s'est engagé pour quatre saisons chez les Malinois.

Dahl, 20 ans, était prêté depuis février au KFUM Oslo, son ancien club. En 15 matchs d'Eliteserien en 2024, la première division norvégienne, l'ailier a marqué 15 buts et délivré deux assists.

"Avec Petter Nosa, nous recrutons un joueur jeune et prometteur", a réagi le directeur sportif malinois Tim Matthys sur le site web du club. "Malgré son jeune âge, il affiche déjà de belles statistiques à un bon niveau. Petter est un joueur offensif, bon en un-contre-un et polyvalent. Il est prêt à franchir une nouvelle étape dans sa carrière et estime que Malines est le club idéal pour cela".