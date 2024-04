Manuel Neuer de retour à l'entraînement du Bayern avant de se rendre à Arsenal

Manuel Neuer, le gardien de but et capitaine du Bayern Munich, a effectué son retour à l'entraînement lundi matin, avant de se rendre à Londres pour y affronter Arsenal en quarts de finale aller de la Ligue des Champions.

Neuer a manqué les matches amicaux contre la France et les Pays-Bas et les deux défaites munichoises contre Dortmund et à Heidenheim.

Lundi, il a participé au dernier entraînement du Bayern à Munich, pour préparer le match à l'Emirates Stadium d'Arsenal mardi (21h00). Avec les retours également de Leroy Sané, Kingsley Coman, Aleksandar Pavlovic et Noussair Mazraoui, aussi absents à Heidenheim, l'entraîneur du Bayern Thomas Tuchel dispose d'un effectif quasiment au complet (seuls Bouna Sarr et Sacha Boey manquent à l'appel). Coman, Sané et Mazraoui avaient joué le Klassiker contre Dortmund le 30 mars à l'Allianz Arena.

Englué dans une profonde crise, le Bayern reste sur deux défaites consécutives en championnat, et n'a plus que la Ligue des Champions pour sauver une saison à des années-lumières de ses ambitions (16 points de retard sur le leader Leverkusen et une élimination en 16es de finale de la Coupe à Sarrebruck, pensionnaire de 3e division, en octobre).