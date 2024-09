Marc Brys et le Cameroun démarrent les éliminatoires de la CAN avec un quatre sur six

Brys avait pris en main l'équipe nationale du Cameroun en avril pour succéder à Rigobert Song, dont le contrat n'avait pas été renouvelé après l'élimination en huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique contre le Nigeria en janvier. Mais la Fédération camerounaise de football (Fécafoot) et son président Samuel Eto'o avaient réagi avec véhémence. Finalement, Brys, invaincu en quatre rencontres, avait pu rester sélectionneur national.

L'Afrique du Sud et Hugo Broos ont, de leur côté, gagné en déplacement au Soudan du Sud. Tito Okello (15e) et Valention Kuach Yuel (58e) ont marqué pour les locaux, Oswin Appollis (17e et 45+2e) a inscrit deux buts pour les visiteurs avant que Thalente Mbatha (90+5.) ne donne la victoire 2-3 in extremis aux troupes de Broos. L'Afrique du Sud entame également les éliminatoires avec un quatre sur six, et compte autant de points dans le Groupe K que l'Ouganda de Paul Put, qui a battu le Congo Brazzaville 2-0 lundi.