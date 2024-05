Marcus Rashford et Jordan Henderson absents de la présélection anglaise

L'ailier Marcus Rashford et le milieu de terrain Jordan Henderson sont les deux grands absents de la présélection de 33 joueurs dévoilée mardi par le sélectionneur de l'Angleterre Gareth Southgate en vue de l'Euro 2024 de football.

Rashford, 26 ans et 60 sélections, sort d'une saison difficile avec à peine 8 buts et 5 passes décisives, loin des performances réalisées l'année précédente (30 buts et 10 "assists").

Henderson, 33 ans et 81 sélections, a vécu une saison particulière avec un départ en Arabie saoudite, à Al-Ettifaq l'été dernier avant de revenir en Europe dès janvier, à l'Ajax Amsterdam.