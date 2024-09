Meilleur buteur de MLS, Benteke ajoute deux buts à son compteur, Vanzeir marque aussi

Benteke a ouvert le score à la demi-heure d'un tir du droit. Columbus Crew a renversé la situation en début de seconde période via Cucho Hernandez (54e) et Jacen Russell-Rowe (57e). Benteke a arraché l'égalisation, du gauche, à la 81e minute.

Au classement de la conférence Est, DC United est 12e avec 34 points en 31 matchs, à trois points de la dernière place qualificative pour les playoffs.

Dante Vanzeir a lui aussi trouvé le chemin des filets, lors de la défaite 1-5 des New York Red Bulls dans le derby face à New York City. Vanzeir a marqué le but du 1-2 à la 28e minute sur les suites d'un corner.

Les New York Red Bulls, sixièmes avec 44 points, sont en ballottage favorable en vue des playoffs.

L'Inter Miami de Lionel Messi est en tête de cette conférence avec 65 points. Les Floridiens ont partagé 1-1 à domicile contre Charlotte avec un but de Messi.