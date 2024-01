Mickaël Tirpan quitte Samsunspor après sept matches joués pour retrouver sa famille

"Ce fut une période courte mais intense", a écrit Tirpan sur Instagram. "Je suis fier d'avoir pu jouer dans cette belle ville. Mais à cause de la grande distance entre ma famille et moi, c'est devenu trop difficile et c'est pourquoi j'ai choisi de leur revenir."

Tirpan avait déjà quitté le club de Kasimpasa pour le club néerlandais de Fortuna Sittard afin de se rapprocher de sa famille, en août 2021, avant de retourner en Turquie un an plus tard.