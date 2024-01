Mickaël Tirpan quitte Samsunspor et rejoint le Lierse

Mickaël Tirpan, qui a résilié son contrat avec le club turc de Samsunspor, s'est engagé avec le Lierse, a annoncé le pensionnaire de Challenger Pro League. Il a signé un contrat de deux ans et demi.

Le défenseur latéral droit de 30 ans, était arrivé en septembre libre à Kasimpasa, où il n'a disputé que 7 matches avec son dernier employeur.

"Ce fut une période courte mais intense", a écrit Tirpan sur Instagram en annonçant la résiliation de son contrat. "Je suis fier d'avoir pu jouer dans cette belle ville. Mais à cause de la grande distance entre ma famille et moi, c'est devenu trop difficile et c'est pourquoi j'ai choisi de leur revenir."