Mika Godts buteur avec l'Ajax, vainqueur du Jagiellonia en barrages d'Europa League

L'Ajax Amsterdam s'est largement imposé (1-4) sur la pelouse des Polonais du Jagiellonia, jeudi soir en barrage aller de l'Europa League à Bialystok. Menés après cinq minutes, les Ajacides ont finalement pris une grosse option sur la qualification, entre autres grâce à un but de Mika Godts en première période.

Titulaire sur le flanc gauche de l'attaque, Godts a marqué de la tête le but du 1-2 (28e). Le Belge de 19 ans était à la réception d'un centre de Devyne Rensch au second poteau. Avant lui, Adrian Dieguez avait ouvert le score (5e) pour les Polonais et Chuba Akpom avait rapidement égalisé (10e). L'Anglais de 28 ans s'est offert un triplé en marquant deux nouveaux buts en seconde période (61e, 69e). Godts a également manqué un pénalty (79e) avant d'être remplacé par Steven Bergwijn (84e).

Le match retour aura lieu mercredi prochain à la Johann Cruyff Arena d'Amsterdam (20h00).

Un autre Belge était concerné par les matchs européens jeudi. Chelsea disputait en effet son barrage aller de Conference League face au Servette Genève, à Londres, et s'est imposé 2-0, avec des buts signés Christopher Nkunku sur pénalty (50e) et Noni Madueke (76e).