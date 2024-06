Milan Skriniar croit en une victoire contre l'Angleterre "Nous pouvons les battre"

La Slovaquie visera un exploit pour son huitième de finale de l'Euro face à l'Angleterre dimanche (18h00). Le capitaine slovaque Milan Skriniar a préfacé la rencontre vendredi. "Ils auront beaucoup plus de pression que nous. Cela peut jouer en notre faveur."

La Slovaquie avait battu les Diables Rouges lors de la journée d'ouverture du groupe E. L'Angleterre est une autre paire de manches, selon Skriniar. "Leur équipe est pleine de stars mondiales. Mais nous avons regardé leur match en phase de poules et ils ne jouent pas encore à leur meilleur niveau. Cela peut être notre chance pour les battre."

"Ils font confiance sur leurs qualités individuelles et savent qu'ils ont des joueurs capables de décider un match. Mais je pense que nous pouvons les battre grâce à notre esprit d'équipe."

Skriniar a rajouté que l'équipe de Gareth Southgate commencera la rencontre avec plus de pression que la Slovaquie. "Les médias et les supporters ont été très critiques après leurs matchs de groupe, donc ils auront beaucoup plus de pression que nous. Cela peut jouer en notre faveur."