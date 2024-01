Mohamed Salah, blessé, manquera les deux prochains matchs de l'Egypte

Mohamed Salah, star de l'Egypte, souffre d'une blessure aux ischio-jambiers et manquera les deux prochains matchs de son équipe nationale en Coupe d'Afrique des Nations (CAN), a annoncé vendredi la fédération égyptienne de football (EFA).

Salah manquera le dernier match du groupe B contre le Cap-Vert, lundi, et l'éventuel huitième de finale, si l'Egypte se qualifie, a précisé l'EFA.

Egalement accroché 2-2 par le Mozambique, l'Egypte compte 2 points dans le groupe B et jouera sa qualification contre le Cap-Vert, déjà assuré de la qualification et de la première place du groupe avec 6 points. Le Ghana et le Mozambique ont pris 1 point.