Morata et Rodri écopent d'un match de suspension après leur chant polémique sur Gibraltar

Les footballeurs espagnols Alvaro Morata et Rodri seront suspendus pour leur prochain match international après avoir chanté 'Gibraltar est espagnol" lors des célébrations à Madrid de la victoire de l'Espagne à l'Euro 2024. Telle est la sanction annoncée mercredi par l'instance dirigeante du football européen (UEFA).

La Fédération européenne de football estime que Morata et Rodri ont violé "les règles générales de conduite" et les "règles de base d'une conduite décente". Ils ont également utilisé un événement sportif pour des "manifestations de nature non sportive".

Les deux joueurs espagnols avaient chanté "Gibraltar est espagnol" le 15 juillet dernier, soit le lendemain de leur victoire 2-1 en finale du Championnat d'Europe contre l'Angleterre. L'Espagne a cédé Gibraltar à la Grande-Bretagne en 1713 mais le pays ibérique parle d'une "occupation illégale" et ne cesse de revendiquer ce qu'elle considère comme son territoire.