Noah Sadiki remplace Charles Vanhoutte, suspendu, dans le onze de l'Union contre Liverpool

Alexander Blessin, l'entraîneur de l'Union Saint-Gilloise, a titularisé Noah Sadiki à la place de Charles Vanhoutte, suspendu pour la réception de Liverpool lors de la 6e et dernière journée du groupe E de l'Europa League jeudi (18h45) au Lotto Park à Anderlecht.

Le capitaine unioniste Anthony Moris est titulaire dans les buts derrière le traditionnel trio défensif composé par Kevin Mac Allister, Christian Burgess et Koki Machida.

Alessio Castro-Montes, à droite, et Loïc Lapoussin, à gauche, arpenteront les flancs. Dans l'entrejeu, Sadiki est aligné aux côtés de Lazare Amani et Cameron Puertas. Mohammed Amoura et Gustaf Nilsson forment le duo d'attaque.