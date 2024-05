Olivier Giroud pense que l'Euro sera sa "dernière compétition" avec l'équipe de France

"En étant honnête, il faut se dire que ce sera ma dernière compétition avec les Bleus", a expliqué Giroud. "Évidemment, ça va beaucoup me manquer. Mais je pense que l'équipe de France, ce sera terminé après l'Euro. Il faut laisser la place aux jeunes."

Giroud a confié ressentir un "fatigue physique et mentale" et veut éviter de faire "la saison de trop." "J'ai toujours dit que j'allais arrêter au moment où mon corps me le demandait. Je pense avoir encore deux bonnes années. Mais pour l'équipe de France, à mon avis, ce sera fini."