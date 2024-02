Orel Mangala ouvre son compteur pour Lyon, qui confirme son renouveau face à Nice

Grâce à un but d'Orel Mangala, l'Olympique Lyonnais s'est imposé vendredi soir contre Nice, actuel deuxième du championnat, lors de la 22e journée de Ligue 1 au Groupama Stadium de Lyon. Les Lyonnais remportent un troisième succès de rang en championnat et remontent à la 11e place du classement.

Mangala a débuté le match en tant que titulaire dans un milieu de terrain à trois, accompagné par une autre recrue hivernale, Nemanja Matic, et le joueur formé au club Maxence Caqueret. Le Diable Rouge a été remplacé à la 74e minute par son compatriote l'ex-Gantois Malick Fofana. Un autre ancien Buffalo le Nigérian Gift Orban est également monté au jeu à la 74e minute.

Sur laction du seul but du match, Mangala a été trouvé en retrait, esseulé au point de pénalty, par Ernest Nuamah et a parfaitement conclu l'action du plat du pied droit (22e).

Au classement, Lyon est désormais 11e avec 25 points, six de plus que Lorient, virtuel barragiste à la 16e place. Nice est 2e avec 39 points et pourrait se faire doubler par Monaco (38 points) ou Brest (37) à l'issue de cette 22e journée.