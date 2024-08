Philip Zinckernagel prêté au FK Bodo/Glimt jusqu'à la fin de l'année

Le milieu de terrain offensif danois revient dans un club où il a déjà évolué entre mars 2018 et janvier 2021.

Zinckernagel, 29 ans, a disputé 44 matchs avec le Club Bruges la saison dernière, au cours desquels il a inscrit sept buts et délivré neuf passes décisives, mais il a été écarté en fin de saison après le licenciement de l'entraîneur Ronny Deila. Celui-ci était venu le chercher à l'Olympiakos. Le club grec l'avait prêté la saison précédente au Standard, où il avait livré une très bonne saison sous la direction de Deila.

Au début de sa carrière professionnelle, Zinckernagel a évolué aux clubs danois de HB Köge, FC Helsingör et Sönderjyske, avant de rejoindre Bodo/Glimt en mars 2018. Il y a remporté le titre national en 2020, et aligné 35 buts et 36 passes décisives en 89 matchs. En janvier 2021, il a rejoint Watford qui l'a prêté à Nottingham Forest avant de le transférer à l'Olympiakos à l'été 2022.