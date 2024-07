Pierre-Emile Hojbjerg est prêté par Tottenham à l'Olympique de Marseille

L'Olympique de Marseille et Tottenham ont annoncé, ce lundi soir, le transfert du médian défensif danois Pierre-Emile Hojbjerg de l'Angleterre vers la France. L'international, qui a récemment participé à l'Euro 2024 avec le Danemark, est prêté avec option d'achat à l'OM jusqu'en fin de saison.

Pierre-Emile Hojbjerg était arrivé à Tottenham en août 2020. En quatre saisons chez les Spurs, il a disputé 184 matchs, inscrit 10 buts et délivré 16 passes décisives. Avant cela, c'est au Bayern Munich qu'il avait effectué ses débuts professionnels, en 2013. Prêté en janvier 2015 à Augsbourg et la saison suivante à Schalke 04, il avait alors quitté la Bavière à l'été 2016 pour prendre la direction de l'Angleterre et de Southampton dont il fut le capitaine.