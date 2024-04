Razvan Lucescu ne s'avoue pas vaincu avant le retour: "Nous ne sommes qu'à la mi-temps"

Le PAOK, qui disputait le troisième quart de finale européen de son histoire, a été pris à froid au stade Jan Breydel, encaissant le seul but de la rencontre après 6 minutes.

"Le match se joue sur une erreur en début de partie", a analysé Lucescu en conférence de presse. "Ce but rapide leur a donné de la confiance et a mis le feu au stade. Nous avons perdu confiance mais je suis content de la réaction. Nous avons rééquilibré les échanges en seconde période et je pense que nous n'aurions pas volé un match nul même si Bruges a été un peu plus dominant."