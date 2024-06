Rummenigge sur l'arrivée de Kompany au Bayern: "Une année sans titre, c'est une de trop"

Pour Rummenigge, désormais membre du conseil de surveillance, Kompany sera immédiatement sous pression au Bayern qui sort d'une saison sans titre pour la première fois depuis 2012. "Je lui souhaite beaucoup de succès car une année sans titre au Bayern Munich, c'est une de trop", a déclaré le double Ballon d'Or (1980, 1981).

L'ancien international allemand, vainqueur de deux Coupe des clubs champions, deux Bundesliga et deux Coupes d'Allemagne avec le Bayern, a assuré ne pas avoir encore rencontré Kompany et que le directeur sportif Max Eberl est "convaincu par cet homme relativement jeune et pas non plus très expérimenté". "Je pense qu'il représente la bonne philosophie. J'ai demandé à Pep Guardiola, qui l'a longtemps eu comme joueur. Il a dit qu'il était convaincu qu'il était un entraîneur passionnant. Il ne faut pas oublier que le Bayern Munich joue un football relativement offensif et dominant. C'est la philosophie qu'il représente", a ajouté Rummenigge.