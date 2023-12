Rupture du ligament croisé du genou gauche pour David Alaba

Alaba, 31 ans, avait dû quitter la pelouse à la 35e minute dimanche lors de la victoire 4-1 du Real contre Villarreal en championnat d'Espagne. Il est le troisième joueur du Real à souffrir d'une telle blessure au genou depuis le début de saison après Thibaut Courtois et le Brésilien Eder Militao.

L'international autrichien est maintenant lancé dans une course contre-la-montre pour participer à l'Euro avec son pays l'été prochain. L'Autriche a été versée dans le groupe D avec la France, les Pays-Bas et le vainqueur du barrage de la voie A entre la Pologne, le pays de Galles, la Finlande et l'Estonie.