Saint-Étienne et Lucas Stassin, à l'assist, signent une victoire importante face à Auxerre

Le Géorgien Zuriko Davitashvili (15e et 54e) s'est révélé être le héros des Verts avec deux buts avant l'heure de jeu. Si Theo Bair (74e) a rendu la fin de match plus intéressante avec un but qui a réduit l'écart, cela n'a finalement rien changé puisque Lucas Stassin, entré en jeu pour un peu plus de dix minutes, a délivré une passe décisive à Davitashvili (86e), qui a ainsi inscrit son triplé.

Au classement du championnat, Saint-Étienne est sorti de la zone de relégation pour atteindre la 10e place (7 points). Auxerre suit à la 13e place (6pts).