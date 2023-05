Sergio Busquets quittera Barcelone en fin de saison

Le joueur espagnol de 34 ans, dont le contrat se termine en juin, avait rejoint La Masia, le centre de formation de Barcelone en 2005 et avait effectué ses débuts en équipe première du Barça en 2008. Il a depuis joué 718 matches et décroché 31 trophées avec le club catalan, soit trois Ligues des Champions, huit titres de champion d'Espagne, sept Coupes du roi, trois Coupes du monde des clubs, trois Supercoupes d'Europe et sept Supercoupes d'Espagne.

Sergio Busquets pourra encore ajouter une ligne à son palmarès cette semaine, le Barça, autoritaire leader de la Liga avec 13 points d'avance sur le Real Madrid, pouvant être sacré champion dimanche lors du derby face à l'Espanyol Barcelone.