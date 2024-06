Stanciu : "Ce que j'ai vécu aujourd'hui ne peut pas être répété!"

"C'est le but de ma carrière. Ce maillot représente tout pour moi. Marquer lors d'une phase finale de Championnat d'Europe et gagner de cette manière est incroyable", a déclaré Stanciu, qui en est à 15 buts avec les 'Tricolorii'.

"Le soutien des supporters a été unique. Je tiens à les remercier du fond du cœur", a poursuivi Stanciu. "J'espère que nous les avons rendus heureux et fiers. Nous n'avions jamais rien ressenti de tel auparavant. Mon père et ma femme avaient les larmes aux yeux. Je me connais et je connais mes coéquipiers. Nous n'allons pas commencer à faire du surplace. Nous allons nous concentrer sur la Belgique maintenant", a averti le cinquième capitaine roumain en phase finale de l'Euro. Rendez-vous le samedi 22 juin à 21 heures.