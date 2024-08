Thibaut Courtois remporte un 12e trophée avec le Real : "Nous avons une très bonne équipe"

Le Real Madrid est devenu la première équipe à remporter six Supercoupes européenne de football, mercredi soir à Varsovie. Les champions d'Europe ont battu l'Atalanta 2-0. Dans les buts des Madrilènes, Thibaut Courtois s'est illustré quand il le fallait et a ainsi remporté son 12e trophée avec les Merengues depuis qu'il les a rejoints à l'été 2018.

"C'est agréable de remporter à nouveau un prix", a réagi Courtois immédiatement après la fin de la rencontre. "Ce fut un match difficile, l'Atalanta joue un football un peu spécial et beaucoup de un contre un. Ils ont eu quelques bonnes occasions, dont une que j'ai bien captée en début de seconde période. Après cela, nous avons pu marquer deux fois et gagner le match."

"En tout cas, avoir Kylian dans l'équipe est bien plus agréable que de jouer contre lui. C'est un gars sympathique et normal, il n'est pas du tout arrivé avec des allures de star. Il s'intègre bien dans le groupe et marque immédiatement, ce qui est très positif pour la suite."