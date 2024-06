Thomas Buffel va connaître une première expérience d'entraîneur avec Jong Geng

Avec Genk entre 2009 et 2018, Buffel avait remporté le titre de champion en 2011 et la Coupe de Belgique en 2013. Il avait terminé sa carrière de joueur à Zulte Waregem en 2019 et a fait ensuite partie du staff des sélections belges U19 et U21 jusqu'en 2020. Pendant quelques mois en 2021, l'ancien médian offensif a aussi été adjoint au Cercle de Bruges, où il avait également été joueur.

Sur le banc de Jong Genk, Buffel succède à Jelle Coen, qui était arrivé à l'été 2023.