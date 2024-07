Thorsten Theys nommé CEO du Beerschot, Benjamin Ehresmann directeur technique

Le Beerschot a nommé Thorsten Theys comme CEO et Benjamin Ehresmann comme directeur technique. Le club anversois l'a annoncé mardi.

Theys était présent depuis avril au Beerschot en tant que consultant et a commencé à travailler officiellement comme CEO la semaine dernière. Durant les derniers mois, une analyse a été effectuée et a permis de dégager plusieurs points de travail, a indiqué le Beerschot. "Le club veut à présent passer à l'étape suivante pour mettre en œuvre les plans élaborés et ainsi mieux adapter les structures aux défis qu'apporte la 1A", peut-on lire dans le communiqué. Theys a notamment travaillé au KV Ostende.

Ehresmann devient le responsable des opérations sportives avec effet immédiat. L'Allemand, 37 ans, a notamment travaillé pendant 10 ans au sein du Red Bull Soccer Group. Il a été responsable du recrutement pour Leipzig et directeur du recrutement aux New York Red Bulls et à Philadelphia Union en Major League Soccer. La saison passée, il a été CEO intérimaire d'Ostende pendant 90 jours.