Tony Popovic nommé sélectionneur de l'Australie

L'ancien international Tony Popovic a été nommé lundi sélectionneur de l'Australie, en remplacement de Graham Arnold, démis de ses fonctions en raison des mauvais résultats des Socceroos dans la course au Mondial-2026.

Agé de 51 ans, l'ancien défenseur et capitaine de Crystal Palace (2001-2006), en Angleterre, aura ainsi pour mission de redresser la situation dans le groupe C des qualifications à la Coupe du monde, alors que l'Australie est 5e et avant-dernière après deux journées. Les Socceroos se sont en effet inclinés à domicile (1-0) face à Bahreïn ce mois avant de concéder un nul (0-0) en Indonésie.

Seules les deux premières places du groupe sont qualificatives pour le Mondial nord-américain.

Popovic, vainqueur de la Ligue des Champions asiatique avec les Western Sydney Wanderers en 2014, était "le candidat idéal" pour succéder à Graham Arnold, 61 ans, qui occupait le poste depuis 2018, a déclaré le patron du foot australien James Johnson.