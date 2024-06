Toutes les décisions du VAR seront expliquées en temps réel dans le stade

Toutes les décisions arbitrales prises avec l'assistance vidéo (VAR) seront expliquées en temps réel dans le stade et pour les téléspectateurs pendant l'Euro 2024, qui débute vendredi en Allemagne, a annoncé le responsable de la commission des arbitres au sein de l'UEFA Roberto Rosetti, mercredi.

Lors de la Coupe du monde 2023 féminine, les arbitres annonçaient les décisions aux spectateurs par une annonce prononcée avant de reprendre le jeu. "Je pense que la VAR est un outil fantastique et que l'on ne reviendra pas en arrière", a souligné l'Italien, expliquant que le but est de "réduire le nombre d'intervention du VAR", mais "s'il y a une image claire qui peut prouver une claire erreur, on peut remercier le VAR".

Par ailleurs, Roberto Rosetti a réaffirmé que le seul dialogue autorisé pour expliquer des décisions sera entre l'arbitre et le capitaine de l'équipe. Tout joueur qui contestera une décision ou qui demandera une explication sera sanctionné d'un carton jaune.

Cette règle a été appliquée lors des trois finales de compétitions européennes, avec deux cartons jaunes en finale de Ligue des Champions, deux cartons jaunes en finale de l'Europa League et un carton jaune en finale de la Conference League.