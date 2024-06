Un premier choc entre l'Espagne et la Croatie, l'Italie entre aussi dans la compétition

Trois rencontres sont au programme de l'Euro 2024 samedi. Dès 15h00, la Hongrie et la Suisse s'opposeront à Cologne. Le coup d'envoi du premier choc de la compétition entre l'Espagne et la Croatie sera donné à 18h00 à Berlin. La journée se terminera à 21h00 avec l'entrée en lice du champion en titre, l'Italie, opposé à l'Albanie à Dortmund.

Entre deux Coupes du monde manquées (2018, 2022), la Squadra Azzura avait créé la surprise il y a trois ans, remportant son deuxième Euro en battant l'Angleterre à Wembley en finale. Dans un groupe B qui semble le plus relevé des six, l'Italie n'a pas droit à l'erreur contre l'Albanie avant deux matchs plus relevés. Les Aigles sont certes sortis en tête de leur groupe de qualifications devant la Tchéquie et la Pologne (ce que n'a pas fait l'Italie, contrainte aux barrages), mais devraient peiner à exister dans le même groupe que l'Espagne et la Croatie.

Les deux poids lourds se rencontreront plus tôt pour la première grosse affiche de ce championnat d'Europe, pour une revanche de la dernière finale de la Ligue des Nations. Si la Roja l'avait emporté (aux tirs au but) et a fait le plein de confiance en qualifications, les Croates, troisièmes du Mondial 2022, ne manqueront pas d'arguments et présenteront en Allemagne une équipe variée, qui reposera sur l'expérience de Luka Modric et Mateo Kovacic aussi bien que sur la jeunesse de Josko Gvardiol.