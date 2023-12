Victoires du Bayern, Leverkusen et Stuttgart qui composeront le trio de tête à la trêve

Le Bayern Munich s'est imposé dans son duel sur la pelouse de Wolfsbourg 1-2 via des réalisations de Jamal Musiala (33e) et Harry Kane (43e) qui ont suffi pour résister à la réduction de l'écart par Maximilian Arnold (45+1e) mercredi lors de la 16e journée de Bundesliga.

Leverkusen s'est, de son côté, imposé 4-0 à domicile face à Bochum grâce à un triplé inscrit en une mi-temps par Patrick Schick (30e, 32e et 45+1e) et un but de Victor Boniface (69e). Le club entrainé par Xabi Alonso passera la trêve hivernale en tête du championnat allemand.

Dans l'autre duel alléchant de ce mercredi soir, Augsbourg s'est incliné 3-0 face à Stuttgart.

Stuttgart a inscrit deux buts en première période via ses deux buteurs: d'abord via l'ancien attaquant de l'Union Saint-Gilloise Deniz Undav (18e), ensuite via Serhou Guirassy (45+1e). Chris Hurich est venu enfoncer le clou en deuxième mi-temps et porter la marque à 3-0 dans une rencontre où Augsbourg n'aura pas existé.

Arne Engels a disputé l'intégralité de la rencontre, pour la première fois depuis la première journée de championnat allemand, face au Borussia Monchengladbach, le 19 août dernier.