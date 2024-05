Vincent Kompany présenté au Bayern: "Ma présence est la preuve qu'ils font du bon travail"

Interrogé sur son style de jeu, le natif d'Uccle a mis l'accent sur la personnalité: "J'ai grandi dans les rues de Bruxelles avant de rejoindre l'académie d'Anderlecht. Je veux que mes joueurs au Bayern fassent preuve de courage, mais je les veux aussi agressifs durant l'intégralité d'une rencontre".

"J'ai été dans des vestiaires comme celui du Bayern durant toute ma carrière. Il y a certaines choses qui doivent être comprises par tout le monde comme le vivre-ensemble. Mais vous devez aussi vous adapter à la culture et aux personnalités qui sont dans le vestiaire."

Kompany, qui a connu ses premières expériences en tant qu'entraîneur à Anderlecht et à Burnley, veut tenter de tirer le meilleur de ses joueurs: "Je me réveille tous les matins avec énormément de motivation et j'essaye de faire passer ce sentiment à toutes les personnes que je côtoie. J'arrive au Bayern, qui est un grand club et mon erreur serait de regarder les gens différemment. Je veux avoir les meilleurs joueurs, mais je veux surtout avoir la meilleure équipe. Je ne veux pas trop écouter ce qu'il se dit en dehors de mon vestiaire".