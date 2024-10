Vingt-deux Diables Rouges présents à l'entraînement avant le départ pour Rome

Mardi matin, les Diables Rouges avaient rendez-vous sur le terrain d'entraînement du centre national à Tubize pour une séance d'entraînement avant le décollage pour Rome et pour y affronter l'Italie dans le cadre de leur troisième match de Ligue des Nations. Sur les 23 sélectionnés, un seul manquait à l'appel : Matz Sels.

Koen Casteels et Maarten Vandevoordt étaient les premiers à monter sur la pelouse du terrain d'entraînement. Quinze minutes plus tard, le reste du groupe est arrivé avec le sélectionneur Domenico Tedesco et son staff.

Matz Sels, 32 ans, n'est cependant pas arrivé avec les autres joueurs. Le portier de Nottingham, qui compte 8 sélections chez les Diables, s'entraînait en salle mardi matin.