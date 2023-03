Wigan sanctionné d'un retrait de 3 points après un nouveau défaut de paiement des salaires

Le club de football de Wigan a effectué un pas supplémentaire vers la relégation en 3e division anglaise après avoir été sanctionné d'un retrait de trois points. La lanterne rouge de la Championship a été pénalisé sportivement par la Ligue anglaise (EFL) pour ne pas avoir payé les salaires du mois de mars de ses joueurs. Ceux-ci avaient connu ce défaut de paiement en juin, juillet et octobre de l'année dernière.

The Latics se retrouvent avec 31 points à 8 longueurs de Cardiff, premier club sauvé de la relégation au 21e rang d'une compétition qui réunit 24 équipes et que Burnley entraînée par Vincent Kompany domine outrageusement avec 83 points après 37 des 46 journées de compétition.

""Ce dernier manquement du club à ses obligations signifie que les termes de la 'Décision concertée' que le club a conclue avec l'EFL en janvier 2023 ont été violés et que l'application de la sanction sportive qui bénéficiait du sursis a été automatiquement déclenchée", précise l'EFL.

Wigan risque fort de retrouver la League One (3e division) qu'il avait quittée la saison dernière. Le club a réagi à la sanction: "Le club prend note du communiqué et de l'accusation de l'EFL et publiera une nouvelle mise à jour sur la situation salariale actuelle en temps voulu."