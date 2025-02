Il fait un vol plané et brise sa visière sur la piste: une star du Moto GP à l'hôpital après un terrible crash

Le pilote espagnol de 27 ans a perdu le contrôle de son Aprilia et s'est envolé pour retomber lourdement sur la piste et taper notamment de la tête, au point que sa visière a été arrachée.

Il a dans un premier temps fait état de douleurs à un pied et une main et a été hospitalisé pour des examens. En début de cette première session d'essais de présaison, "Martinator" avait déjà chuté mais n'avait subi aucune blessure. Martin a remporté en 2024 son premier titre de champion du monde MotoGP au guidon d'une Ducati de l'équipe Pramac, et a rejoint Aprilia à l'intersaison.

Le premier Grand Prix de la saison 2025 est programmé le 2 mars en Thaïlande.