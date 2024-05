Adrian Otaegui gagne un Open de Chine ramené à trois tours

Après deux tours, Otaegui était quatrième. Il a totalisé 198 coups, 18 sous le par, un de moins que l'Italien Guidi Migliozzi. Le Suédois Sebastian Söderberg, l'Anglais Paul Waring et le Suisse Joel Girrbach se partagent la troisième place à deux coups. Söderberg, en tête avant le dernier tour, a eu besoin de 72 coups pour rallier club-house, avec notamment un double bogey au 18e trou.

Samedi, le troisième tour n'avait pu se disputer en raison des conditions météorologiques, ce qui fait que le tournoi s'est joué sur 54 trous et non 72. Nicolas Colsaerts et Matthis Besard n'avaient pas réussi à passer le cut.