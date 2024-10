Alessia Corrao, seule Belge à Abou Dabi : "Tenter de décrocher une médaille"

"Elles auraient en réalité dû être deux", a confié à Belga Cédric Taymans, le coach des élites de Judo Wallonie-Bruxelles, qui l'accompagne aux Émirats arabes unis. "Loïs Petit aurait également dû participer, mais elle s'est blessée à la main et a été contrainte de renoncer. Les autres (NdlR : Jorre Verstraeten, Gabriella Willems,…) privilégient plutôt les stages à l'heure actuelle et ne combattront plus en compétition avant le début de l'année prochaine. Alessia, elle, vient ici pour tirer le maximum, c'est-à-dire pour essayer de décrocher une médaille. Dans un Grand Chelem, ce serait un très beau résultat."

"Nous n'avions pas vraiment de candidats pour ce tournoi", a expliqué à Belga Koen Sleeckx, le directeur technique. "Matthias Casse est en vacances, Mina Libeer en revalidation de sa blessure au genou et Toma Nikiforov en passe de devenir papa pour la deuxième fois. Il y aura encore un Grand Chelem à Tokyo en décembre, mais il n'est pas certain que nous ayons des représentants non plus. Nous irons bien au Japon, mais plutôt pour participer à un stage de préparation pour l'année 2025. Nous serons en revanche présents aux Championnats d'Europe des U23 (en Pologne à la mi-novembre, ndlr)."